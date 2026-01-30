Охранникам ЧОПов выдадут автоматическое стрелковое оружие - законопроект

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") с другими депутатами внес в парламент законопроект о предоставлении сотрудникам ЧОПов боевого стрелкового оружия "для защиты охраняемых объектов".

"Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что его беспокоит число атак на объекты ТЭК и "иные стратегически важные предприятия" с применением БПЛА – с начала 2024 года Пискарев насчитал более 920 таких нападений на объекты энергетики.

"Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие. А охрану более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют именно частные охранные организации. Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств", - комментирует депутат.

ОН утверждает, что речь идет о выдаче оружия "во временное пользование на период проведения СВО".

"Контроль за законностью оборота оружия будет осуществлять Росгвардия", - резюмировал Пискарев.