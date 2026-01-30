В Тюмени начались мероприятия в честь 440-летия города

В Тюмени состоялось торжественное открытие года 440-летия города. Старт праздничным мероприятиям дали мэр Максим Афанасьев, председатель гордумы Светлана Иванова и иные горожане.

Эстафета юбилейного символа Тюмени побывала на разных городских локациях. У концертного зала "Золотые ворота Сибири" вместе с группой поддержки из 8- и 10-классников 2-го корпуса школы № 25 его встречал председатель Тюменской региональной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен.

"Рад поддержать наш любимый город. Живу здесь с 1990 г.: приехал учиться, окончил сначала один институт, потом второй и решил остаться в России, в Тюмени. В нашем городе я женился, здесь же появились на свет мои дети. Мы с коллегами стараемся делать так, чтобы Тюмень была самой лучшей", - цитирует пресс-служба мэрии Тюмени Тена.

Того же желают городу и юные участники праздника. Ученица 10 класса школы № 25 Анастасия Заболотная рассказала о своём желании процветания Тюмени.

"Мне нравится тюменский ковёр, и я способствую росту его популярности на различных площадках. А в минувший День города мне больше всего понравился концерт музыкантов и разнообразные мастер-классы на набережной", - сказала школьница.

Тюмень заложена воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 г. на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства, находившейся рядом с татарским селением Чимги-Тура. В русских летописях XVI в. Тюменское ханство именовалось "Великой Тюменью". Тумэн (тюмян) на тюркских языках означает "низовье реки", "низменность". Этим же словом обозначалось и войсковое соединение в десять тысяч человек племени. Название было взято русскими в качестве имени нового, первого в Сибири города.