ФСБ предотвратила в Петербурге покушение на военнослужащего

ФСБ предотвратила покушение украинского агента на российского военнослужащего в Петербурге.

Задержанный является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации, сообщили в спецслужбе. Он через мессенджер вступил в переписку с вербовщиком. Мужчина получил от куратора огнестрельное оружие и успел провести разведку по адресу жительства военнослужащего, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. У задержанного изъят пистолет Макарова с глушителем и патроны.

Ранее на Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании мужчину, готовившего теракты против военнослужащих. По заданию украинских спецслужб преступник заложил в тайник бомбу, с помощью которой задержанная ранее террористка пыталась заминировать машину около воинской части Минобороны.