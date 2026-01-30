Киев не готов к территориальным компромиссам - Зеленский

Киев не готов к компромиссам по территориальному вопросу и не собирается без боя отдавать России Донбасс, заявил Владимир Зеленский журналистам.

При этом он готов продолжать переговоры с российской стороной в трехстороннем формате (Россия, Украина, США). По словам Зеленского, ближайший раунд переговоров был назначен на 1 февраля.

"Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", — цитирует Зеленского РБК-Украина.