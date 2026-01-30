Свердловчан предупреждают о фейке про бесплатные квартиры для индийских мигрантов

Жителей Свердловской области предупреждают о распространении фейка о выдаче мигрантам из Индии бесплатных квартир. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал".

Ранее в сети появился скрин с новостью о специальных квотах, которые в регионе выделяют трудовым мигрантам из Индии. Благодаря им иностранцы якобы могут бесплатно получать квартиры в новостройках. Новость якобы опубликовало местное издание "УралПолит.ру", однако сотрудники редакции все отрицают.

"Распространение фейка шокировало сотрудников "УралПолит.ру": ничего подобного они не публиковали, о чем свидетельствуют результаты поиска по сайту", — заявили в редакции.

Свердловчанам напоминают, что злоумышленники публикуют недостоверную информацию на такую тему для разжигания межнациональных конфликтов в Год единства народов России. Граждан просят критически относиться к информации из неофициальных источников.