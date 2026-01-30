Прямых договоренностей об энергетическом перемирии не было – Зеленский
Прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией относительно энергетического перемирия достигнуто не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он добавил, что в качестве посредника выступила команда Трампа, и с ней договаривалась по отдельности каждая из сторон.
"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США", - заявил Зеленский.
По его словам, прекратить удары по энергетическим объектам предложила американская сторона.
"Украина готова в ответ действовать зеркально. Я думаю, это ответ, на который рассчитывали США", — сказал Зеленский во время встречи с журналистами.
Он добавил, что это можно считать "возможностью, а не договоренностью".
"Будет ли она работать — я не могу вам пока сказать", — отметил Зеленский.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам в течение недели, и тот согласился.