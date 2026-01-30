Прямых договоренностей об энергетическом перемирии не было – Зеленский

Прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией относительно энергетического перемирия достигнуто не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он добавил, что в качестве посредника выступила команда Трампа, и с ней договаривалась по отдельности каждая из сторон.

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США", - заявил Зеленский.

По его словам, прекратить удары по энергетическим объектам предложила американская сторона.

"Украина готова в ответ действовать зеркально. Я думаю, это ответ, на который рассчитывали США", — сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

Он добавил, что это можно считать "возможностью, а не договоренностью".

"Будет ли она работать — я не могу вам пока сказать", — отметил Зеленский.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам в течение недели, и тот согласился.