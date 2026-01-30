Геннадий Новосельцев сообщил, что в 2026-2027 годах в Калужской области капитально отремонтируют ещё 23 школы

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев на своих страницах в социальных сетях рассказал о том, что ещё 23 школы в Калужской области будут капитально отремонтированы в 2026-2027 годах.

По словам спикера Калужского ЗакСобрания, в прошлом году 16 школ региона получили новые современные образовательные пространства.

"Все объекты — неотъемлемая часть программы наказов избирателей партии «Единая Россия». Важно, что особое внимание уделяется малым городам и сельской местности. Преображаются учебные кабинеты, коридоры выполняются с ярким образовательным дизайном, обновляются фасады школ, а также спортивный залы и столовые. С 2022 года, то есть с самого начала работы программы по капремонту школ, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в нашем регионе отремонтировано 52 школы, а всего в России – более 6,5 тысяч школ", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.