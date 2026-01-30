Зеленский не собирается приезжать в Москву

Владимир Зеленский заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Москве, также он не готов проводить переговоры в Белоруссии, но согласен на любое другое место, в том числе Киев.

"Я точно могу пригласить его [Путина] в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву", - заявил Зеленский.

Ранее в Москве заявили, что готовы принять Зеленского в Кремле и обеспечить его безопасность. Также представители Кремля сообщили, что о проведении двухсторонних переговоров Путина просил Дональд Трамп.