На тюменской трассе в ДТП с большегрузом погибли двое югорчан

На 500-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись большегруз "Вольво" и "Лада Гранта" с номерами Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, "Лада" выехала на встречную полосу.

В ДТП погибли водитель и пассажир "Лады", их личности устанавливаются.

Движение на федеральной трассе не ограничено. Здесь снегопад, автоинспекторы отмечают сложные погодные и дорожные условия. Наряд ДПС работает на месте трагедии.