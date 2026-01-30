В Оренбурге двое человек упали в яму с кипятком

Два человека получили ожоги при обвале грунта в Оренбурге. Пострадавшие госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Солнцев в Telegram-канале.

Он заявил, что взял ситуацию на личный контроль, а также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщает СУСК РФ по Оренбургской области, провал асфальтового покрытия произошел на улице Монтажников в районе пешеходного перехода. Уточняется, что один из пострадавших - несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В прокуратуре региона заявили, что дадут оценку действиям работников ЖКХ. Будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к ответственности.