Компания Мордашова перечислила 100 млн рублей на восстановление Белгорода

Группа компаний "Севергрупп" Алексея Мордашова перечислила 100 млн руб. на восстановление Белгорода.

"Очень благодарен Алексею Александровичу Мордашову - группа компаний "Севергрупп" перечислила 100 млн руб.: помощь нам оказывается на восстановление, в первую очередь, жилья и восстановление автомобилей с 2022 года. Одна из тех компаний, которые постоянно с нами. Еще раз хотел сказать большое спасибо, потому что эта помощь действительно нам крайне необходима", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным журнала Forbes, Мордашов на начало 2026 года является вторым из самых богатых россиян – его состояние оценивается в $26,3 млрд, за год он стал богаче на $3,02 млрд (несмотря на непростые для металлургов времена).