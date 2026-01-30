Екатеринбуржцы направили около 9 тысяч предложений по благоустройству территорий

В Екатеринбурге завершается сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Глава уральской столицы Алексей Орлов призвал горожан быть активнее.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, сбор предложений продлится до 1 февраля.

"От екатеринбуржцев на платформу обратной связи поступило около 9 тысяч предложений. Хотелось бы, чтобы горожане активнее участвовали в этом процессе", - отметил Орлов.

От каждого из восьми районов Екатеринбурга будет определен один победитель. Территория, получившая наибольшую поддержку, пройдет в следующий этап – общегородское рейтинговое голосование.

Напомним, что победителем голосования на благоустройство в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Позже в мэрии заявили о планах благоустроить Метеогорку и Основинский парк, занявшие второе и третье места в голосовании по ФКГС.