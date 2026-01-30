18-летней участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

В рамках расследования дела о похищении подростка в Красноярске предъявлено обвинение в мошенничестве 18-летней жительнице Сургута, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, девушка вступила в преступный сговор с мошенниками. По их указанию она должна была забрать в Красноярске деньги и передать курьеру.

Прилетев в Красноярск, 22 января обвиняемая пришла домой к подростку, где они вместе взломали четыре сейфа и похитили более 2,5 миллиона рублей. Вечером того же дня около одного из ресторанов города девушка передала деньги курьеру, оставив себе около 31 тысячи рублей, сообщили в СК. После этого девушка с подростком направилась в арендованную неизвестными квартиру, где ждала дальнейших указаний. Там она и была задержана.

Сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор, а из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец юноши – один из богатейших предпринимателей региона – получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они требовали выкуп в 30 млн рублей.

Проверялась версия, что подросток действует под влиянием мошенников. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позже в СК сообщили, что парень найден и находился на арендованной квартире с некой девушкой. Отец заявил, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.