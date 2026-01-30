18-летней участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

30 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Сибирский ФО В России Красноярский край
Фото: Следственный комитет РФ

18-летней участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

В рамках расследования дела о похищении подростка в Красноярске предъявлено обвинение в мошенничестве 18-летней жительнице Сургута, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, девушка вступила в преступный сговор с мошенниками. По их указанию она должна была забрать в Красноярске деньги и передать курьеру.

Прилетев в Красноярск, 22 января обвиняемая пришла домой к подростку, где они вместе взломали четыре сейфа и похитили более 2,5 миллиона рублей. Вечером того же дня около одного из ресторанов города девушка передала деньги курьеру, оставив себе около 31 тысячи рублей, сообщили в СК. После этого девушка с подростком направилась в арендованную неизвестными квартиру, где ждала дальнейших указаний. Там она и была задержана.

Сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор, а из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец юноши – один из богатейших предпринимателей региона – получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они требовали выкуп в 30 млн рублей.

Проверялась версия, что подросток действует под влиянием мошенников. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позже в СК сообщили, что парень найден и находился на арендованной квартире с некой девушкой. Отец заявил, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.

Теги: подросток, похищение, красноярск, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2026 09:52 Мск Сургутянка арестована в Красноярске после похищения сына местного бизнесмена
Ранее 24.01.2026 09:23 Мск По делу о "похищении" сына бизнесмена в Красноярске задержана жительница Сургута
Ранее 23.01.2026 15:21 Мск Отец "похищенного" в Красноярске подростка не знает девушку, с которой нашли сына
Ранее 23.01.2026 13:43 Мск Найден пропавший сын бизнесмена из Красноярска
Ранее 23.01.2026 12:02 Мск В Красноярске нашлась девочка, пропавшая одновременно с 14-лнтиим сыном бизнесмена
Ранее 23.01.2026 09:50 Мск В Красноярске школьница пропала в тот же день, что и сын бизнесмена
Ранее 23.01.2026 08:30 Мск В Красноярске похитили подростка и требуют от его отца выкуп

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети