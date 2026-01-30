В Прикамье арестовали мужчину за поджог вышки сотовой связи

В Прикамье задержан поджигатель вышки сотовой связи. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба.

Сообщается, что 21 января 2026 года подозреваемый умышленно поджег антенно-мачтовое сооружение. Его действия привели к масштабным сбоям в работе связи. В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа.

Очерский районный суд Пермского края избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РФ (терроризм).