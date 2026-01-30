Екатеринбуржцев, пропавших в Египте, поместили в изолятор в Каире

Двоих туристов из Екатеринбурга, пропавших по дороге в Каир (Египет), нашли в изоляторе. Никита и Владислав вместе с еще одним россиянином - жителем Краснодарского края - были задержаны в Каире, однако причина пока неизвестна.

Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на третьего секретаря российской дипломатической миссии в Египте Александра Аргентова, детали произошедшего станут известны, когда представители МВД начнут переговоры с Посольством. Если в дело вмешается местная прокуратура, задержанные будут отвечать перед местным законом. В ином случае, россиян могут депортировать.

По словам неравнодушной россиянки Юлии, которая также находится в Египте вместе с супругом, в гостинице New Palace Hotel в Шарм-эль-Шейхе парней узнали по фото. На ресепшене подтвердили, что они заселились и оставили свои вещи. 21 января они сели на автобус до Каира, так как хотели посетить Город 6 октября и заодно заселиться в другую гостиницу - Happy Dreams Hotel, но до нее, по словам Юлии, они так и не добрались. В гостинице заявили, что не видели туристов, а Юлия и ее супруг не первые, кто о них спрашивает. В другой отель за углом парни также не заселялись.

До этого была озвучена версия, что Никита и Владислав вместе с другом были задержаны за граффити у железнодорожного вокзала, который находится в 800 м. от Happy Dreams Hotel, однако пока эта версия не подтверждается.

Напомним, что 26 января парни перестали выходить на связь, а 28 января самолет из Египта в Екатеринбурга вернулся без двух пассажиров. Тогда отец Владислава - Павел обратился в российское посольство для помощи в поисках сына.