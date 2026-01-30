День работы судьи в новых регионах будет считаться за два

Верховный суд России счёл, что работа судьи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сложнее, и это следует узаконить.

Поэтому ВС внёс в Госдуму законопроект. Если его примут, стаж судьи, работающего в этих регионах во время проведения специальной военной операции, будет рассчитываться по схеме день за два. Если поправки примут, новое правило начнёт действовать "задним числом" – с 1 января 2025 г.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.