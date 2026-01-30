В Госдуме предложили усилить господдержку многодетных семей при погашении ипотеки

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев и Елена Драпеко внесли на рассмотрение проект закона об изменении механизма помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Вместо фиксированной выплаты они предлагают гибкую модель. Согласно инициативе, размер государственной субсидии должен рассчитываться как 6,4% от суммы ипотечного кредита, но составлять не менее 550 тыс. руб. Данные средства в первую очередь будут направляться на сокращение основного долга.

По словам парламентариев, действующая выплата в 450 тыс. руб. не успевает за инфляцией и ростом цен на жилье, особенно в крупных городах. Новая система призвана вернуть мере поддержки реальную ценность и более справедливо распределять помощь, учитывая фактическую долговую нагрузку семей с тремя и более детьми, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал молодым семьям брать ипотеку "там, где дают под 2%".