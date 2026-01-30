Кабмин проиндексировал маткапитал и другие соцвыплаты и пособия

Кабмин России проиндексировал социальные выплаты, пособия и компенсации.

Как сообщила пресс-служба правительства, с 1 февраля размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 5,6%. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Размер материнского капитала увеличится почти до 729 тыс. руб. на первого ребенка и до 963 тыс. 200 руб. на второго и последующих детей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, то будет проиндексирован только его остаток.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет почти до 28 тыс. 500 руб.

Денежные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", — до 76 тыс. 500 руб.

Проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда и люди с инвалидностью всех групп.

Также вырастет размер ежемесячной компенсациии по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.

Никаких заявлений для получения проиндексированных выплат оформлять не надо, индексация пройдет автоматически.