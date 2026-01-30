Ростехнадзор приостановил горные работы на шести шахтах Кузбасса

Сибирское управление Ростехнадзора провело серию проверок на кузбасских шахтах, в результате которых деятельность на ряде объектов была приостановлена.

По информации представителя ведомства Андрея Виля, с 22 по 28 января составлено семь протоколов о временном запрете работ.

Шахтоучасток "Октябрьский" ("Сила Сибири") - пятисуточная приостановка с 22 января из-за пылевзрывоопасного состояния. Дополнительно 28 января выявлена эксплуатация ленточных конвейеров с нарушениями. Материалы переданы в суд.

Шахта "Талдинская-Западная-1" ("СУЭК-Кузбасс") - работы остановлены на шесть суток с 22 января за недостаточное проветривание горной выработки и отсутствие контроля над динамическими явлениями.

Шахта "Листвяжная" - приостановка с 26 января. Причины — неисполнение проектных решений по ликвидации и проветриванию выработок, а также отсутствие расследования причин инцидента, связанного с самонагреванием угля.

Шахта "Березовская" ("Северный Кузбасс") - работы приостановлены 27 января из-за отсутствия актуального дополнения к плану ликвидации аварий на 2026 год. Материалы направлены в суд.

Шахта им. Тихова ("ММК-Уголь") - приостановка с 28 января после остановки главного вентилятора, что привело к загазированию выработок.

Шахта им. Ялевского ("СУЭК-Кузбасс") - работы остановлены с 28 января за несоблюдение проектной документации и требований по противопожарной защите, сообщает Forbes.

Ранее в Оренбургской области при производстве горных работ погиб проходчик.