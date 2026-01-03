Трамп заявил о захвате Мадуро и переходном управлении США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, операция, планировавшаяся несколько месяцев, была проведена в центре Каракаса под покровом ночи с отключением электроснабжения столицы. В ней были задействованы 150 самолетов, включая истребители F-35, F-22, F-18, самолеты РЭБ EA-18, дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и бомбардировщики B-1 Lancer. Американский лидер утверждает, что среди военнослужащих США нет погибших и не потеряно ни одной единицы техники.

Трамп назвал Мадуро "диктатором" и заявил, что тот будет перевезен в США и предстанет перед американским судом, вероятно, в Нью-Йорке или Майами. На вопрос о новой власти в Каракасе президент США ответил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, который продлится столько, сколько потребуется для "безопасной и разумной" передачи полномочий. Он добавил, что США будут управлять страной "с группой", и не исключил дальнейшего военного присутствия.

Отвечая на вопросы, Трамп отметил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, по его утверждению, готова к сотрудничеству с США, но усомнился, что новым лидером станет оппозиционер Мария Корина Мачадо.

Говоря о нефтяной отрасли, американский президент подтвердил сохранение эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и заявил о намерении добиться компенсаций для американских компаний, а также о готовности инвесторов вложить миллиарды долларов в восстановление инфраструктуры.

На вопрос об отношении России и Китая Трамп заявил, что не видит сложностей с РФ и "уладит все вопросы", отметив, что не обсуждал Венесуэлу с президентом Владимиром Путиным. При этом он выразил неудовлетворенность ходом контактов с российским лидером по Украине, хотя и констатировал некоторый прогресс в урегулировании.