Трамп заявил о намерении США "восстановить нефтяную отрасль Венесуэлы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке и что США намерены восстановить ее, сообщают РИА Новости.

"Как всем известно, нефтяная отрасль Венесуэлы уже долгое время находится в упадке, это полный провал. По сравнению с тем, сколько они могли бы добывать и каких результатов могли бы достичь, добыча была почти нулевой. Мы собираемся привлечь наши очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов, крупнейшие в мире, чтобы они пришли в страну, инвестировали миллиарды долларов, восстановили серьезно разрушенную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начали приносить стране прибыль", - заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.