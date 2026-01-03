Сергей Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

3 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

"Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога", - говорится в сообщении.

В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой.

Также в МИД РФ призвали американское руководство пересмотреть позицию о заключении Николаса Мадуро и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.