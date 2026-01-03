Десятки россиян застряли в Венесуэле

Десятки россиян застряли в Венесуэле. Им отменили ближайший рейс в РФ, сообщает SHOT.

Ближайший рейс Каракас — Москва был запланирован на 5 января. Однако путешественникам сообщили, что перелет отменяется. Россияне переживают, как они доберутся до дома, и ждут заявлений туроператоров и посольства. Туристы могут находиться в Венесуэле вне организованных групп.

Россияне, которые планировали 5 числа вылететь из Москвы в Венесуэлу, сообщают: если они сами откажутся от купленного тура, турагент не вернет деньги за путевку.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, в том числе в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Президент США Дональд Трамп, позиционирующий себя, как "миротворец", заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен вместе с супругой.