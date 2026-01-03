В МИД РФ осудили агрессию США в отношении Венесуэлы и заявили о поддержке ее руководства

МИД России сделало заявление в связи с вооружённой агрессией США против Венесуэлы, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве заявили, что акт вооруженной агрессии против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение и назвали несостоятельными предлоги для обоснования таких действий.

"Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости. В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путём диалога. Исходим из того, что все партнёры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - говорится в сообщении.

Москва выразила солидарность с венесуэльским народом, и поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

В МИД заявили также о поддержке заявления венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, в том числе в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Президент США Дональд Трамп, позиционирующий себя, как "миротворец", заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен вместе с супругой.