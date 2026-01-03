Трамп заявил об успешном ударе по Венесуэле и захвате президента Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, передает корреспондент Накануне.RU.

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, в том числе в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.