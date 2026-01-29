Трамп раскрыл подробности переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Президент Америки Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф раскрыли подробности трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, Украиной и США.

Как заявил Трамп на заседании кабинета министров, на переговорах было достигнуто много успехов и он надеется на скорое урегулирование кризиса на Украине.

"Мы положили конец восьми войнам, и как мы думаем, урегулирование еще одной - на подходе. Мой спецпосланник Стив Уиткофф очень упорно над этим трудится, и зять Джаред Кушнер и все остальные. Думаю, мы скоро решим проблему", - передает слова американского президента Интерфакс.

Сам Уиткофф добавил, что обе стороны уже обсуждают соглашение по территориям. Также во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и "планом процветания" для Украины.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.