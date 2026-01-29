Строители открыли для проезда еще один участок у концерна "Калина"

Строители открыли для движения транспорта очередной участок развязки у концерна "Калина". Об этом в своих соцсетях сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"С сегодняшнего дня можно проехать по новому путепроводу над Егоршинским подходом, а далее – к эстакаде в сторону Базового переулка. Аналогичное движение будет организовано в обратную сторону", – написал градоначальник.

На 5-м этапе строительства развязки все еще продолжаются монолитные работы, устройство фундамента и опор путепровода. Помимо этого, подрядчик должен будет выполнить устройство конструкций подземного пешеходного перехода.

В Telegram-канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, предупреждают водителей о необходимости следить за регулировщиками и двигаться по красным линиям, как указано в схеме.