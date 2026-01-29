80% износа. Причиной неисправности "Уральской" котельной в Кушве стала неисполненная концессия

Износ котельных "Уральская" и "Блочная" в Кушве составляет 80%. Об этом на сегодняшнем заседании регионального правительства заявили министр ЖКХ Алексей Рубцов и глава Кушвы Михаил Слепухин. По их словам, проблемы с теплоснабжением в городе связаны с неисполненной концессией, заключенной в 2018 году, когда из 12 запланированных мероприятий за столько лет было выполнено только одно. В результате, концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету.

Как написал в своих соцсетях глава региона Денис Паслер, сейчас в Кушве работает 11 теплоисточников, однако действующее оборудование "Уральской" и "Блочной" не обеспечивает нормативную температуру.

"Вопрос будем решать системно. Поставил главе задачу восстановить все котлы, в том числе с использованием частей неэксплуатируемого оборудования на схожих котельных в других муниципалитетах, сформировать резерв запасных частей", - заявил губернатор.

Он также сообщил, что администрация Кушвы уже заключила контракт на проектирование новой блочно-модульной газовой котельной. Как ранее заявлял Слепухин, новую котельную планируется построить и ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2026 года. Паслер потребовал от главы Кушвинского округа ежедневно докладывать о проделанной работе по этой теме. Министру ЖКХ он поручил лично выехать на объекты и держать ситуацию под контролем.

Напомним, что этой зимой жители Кушвы не впервые остаются без отопления. Вечером 20 января в городе вышел из строя котел на котельной "Блочная", из-за чего в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях тепло подавалось с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек.

На сегодняшний день из-за поломки оборудования на "Уральской", пониженная температура сохраняется в 20 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах Кушвы. По словам Слепухина, 28 января специалисты ремонтировали второй и третий котлы, завершение работ на которых запланированы на 30 января и 1 февраля соответственно.