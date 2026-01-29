ЕС включил в санкционный список российских журналистов и артистов

В новый санкционный список Евросоюза попали российские журналисты, телеведущие и деятели культуры.

Согласно директиве ЕС, санкционный лист пополнился журналистами Романом Чумаковым, Дмитрием Губерниевым и Павлом Зарубиным, артистом балета Сергеем Полуниным, а также телеведущими Екатериной Андреевой и Марией Ситтель.

"Россия в течение многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, при этом злонамеренные действия еще более обострились с начала агрессии против Украины и, по всей вероятности, будут продолжаться в обозримом будущем", - объясняют свое решение в ЕС.