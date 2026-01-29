29 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

НПФ ВТБ: более 5 млрд рублей внесли клиенты Почта Банка в ПДС

Более 66 тысяч человек подключились к программе долгосрочных сбережений в Почта Банке и заключили договор с НПФ ВТБ. За 2 года работы программы они внесли на свои счета более 5,3 млрд рублей. В 2025 году средний чек клиента Почта Банка составил почти 88 тысяч рублей.

На сегодняшний день участниками ПДС в ВТБ Пенсионный фонд стали уже более 1,2 млн человек. Средства на их счетах достигли почти 110 млрд рублей без учета переведенных в программу в 2025 году накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). По итогам года объем накоплений, заявленных к переводу в ПДС, превысил 17 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2024 году. Средний чек участника ПДС в НПФ ВТБ составил 89 тысяч рублей.

«По итогам 2025 года мы видим растущий охват программы долгосрочных сбережений и активное подключение к ней участников по всей стране. В НПФ ВТБ вложения, направленные клиентами в ПДС, в 2 раза превысили результаты 2024 года, и достигли 64 млрд рублей. После подведения инвестиционных результатов на счета клиентов будет начислен доход, который превысит прошлогодний», – отметил генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

Подключиться к ПДС от НПФ ВТБ, чтобы получать до 36 тыс. рублей господдержки ежегодно, можно в более чем 5000 отделениях и дополнительных офисах банка ВТБ и Почта Банка по всей России. Оформить договор долгосрочных сбережений в свою пользу или в пользу родных и близких можно из любой точки страны онлайн на сайте фонда и в ВТБ Онлайн.

Теги: нпф втб, почта банк, нпф, долгосрочные сбережения


