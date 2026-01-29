Оценка за поведение не должна учитываться при поступлении в вуз - Рособрнадзор

В Рособрнадзоре призвали не учитывать оценку за поведение в школе при поступлении выпускника в вуз.

Глава ведомства Анзор Музаев указал на то, что даже отличники иногда могут получить двойку за поведение, но она не должна влиять на их дальнейшую судьбу.

"Лидерам, я думаю, тоже полезно двойки получать. Часто надо в плане мотивации ставить двойки за поведение", - цитирует ТАСС Музаева.

С 1 сентября 2026 года во всех школах страны появится оценка за поведение. Пока школы могут выбрать шкалу, по которой будет оцениваться поведение. При этом многие учителя и родители указывают на отсутствие четких критериев, по которым будет выставляться оценка, а также на возможную субъективность оценки.