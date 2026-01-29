13 школ Екатеринбурга стали платно обучать детей-мигрантов

13 школ Екатеринбурга стали зарабатывать на подготовке детей-мигрантов к тестированию для поступления в российские учебные учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Кстати, зарабатывать на обучении мигрантов стали в 13 школах Екатеринбурга, поскольку курсы - платные, педагогам, мы надеемся, это выгодно", - говорится в сообщении.

Там также отмечают, что с апреля 2025-го по январь 2026 года из 1 тыс. 85 детей русский язык не сдали только 210. Они были направлены на повторное тестирование. Со всеми экзаменами справились 450 детей, 131 из которых уже со второго раза после обучения. Из них 100 - первоклассники, а 31 - поступающие во 2-9-е классы.

Отмечается, что разница в сложности экзаменов, так как для первоклассников нет письменного теста.

"Власти, и полиция, и чиновники от образования - недвусмысленно намекают, что образование = нормальная, человеческая интеграция в общество. В противном случае - анклавы и все самые негативные последствия", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, что еще летом только 27% от всех сдающих детей-мигрантов могли справиться с тестом по русскому языку.