СМИ: Во время противостояния Израиля и ХАМАС погибли 70 тыс. жителей Газы

В ЦАХАЛ сообщили о том, что во время противостояния Израиля и ХАМАС погибли около 70 тыс. жителей Газы. Ни один из них не умер от голода.

Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, за время войны в Газу было доставлено 112 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. В том числе 1,7 млн т продовольствия и 1,8 млн палаток и брезентовых чехлов, сообщает The Jerusalem Post.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил о принципиальности создания полноценного палестинского государства. Оно должно существовать в безопасности с Израилем, отметил российский лидер.