Комитет Госдумы одобрил лишение приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Об этом сообщил председатель комитета и один из авторов инициативы Василий Пискарев.

Он отметил, что сразу после принесения присяги гражданина России и получения российского паспорта новые граждане РФ получают направление для постановки на воинский учет. Вот только становятся на учет далеко не все. И если человек не хочет брать на себя такую обязанность и становиться на воинский учет, то такие "пользователи" всех выгод от приобретения паспорта РФ должны его лишаться.

Правительство ранее законопроект концептуально поддержало, рекомендовав доработать. 13 января была внесена новая редакция. Законопроект определяет порядок установления факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету и сам механизм прекращения российского гражданства по данному основанию. Новые граждане РФ обязаны явиться в военкомат в течение двух недель со дня получения гражданства РФ. Если заявление подается через "Госуслуги", то максимум через неделю.

Заключение об установлении факта неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет выносит специальная комиссия. А порядок признания таких граждан не исполнившими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет определяется Положением о воинском учете. Уклонисты имеют право присутствовать на заседании комиссии. Прописаны и правила уведомления уклонистов о решении комиссии.

Точных данных, какой процент новых граждан России уклоняется от постановки на воинский учет, нет. Но в конце 2023 года промелькнула крайне любопытная цифра. Как сообщили сахалинские СМИ, запросившие эти данные в военном управлении Следственного комитета РФ по Восточному военному округу, где отслеживают уклонистов среди новых граждан РФ, за год гражданство РФ там получили 2103 человека, из них 1897 не состояли на воинском учете. Возможно, некоторые из них к тому времени еще не успели встать на учет. Также неясно, насколько этот процент можно экстраполировать на всю страну. Однако цифра в 90% внушительная и свидетельствует о реальной проблеме с уклонением от воинского учета среди вчерашних иностранцев, получивших паспорт РФ.

В июле 2025 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за два последних года было проведено пять тысяч профилактических рейдов и поставлено на воинский учет свыше 90 тыс. новых россиян, в том числе почти 7,6 тыс. направлено для прохождения военной службы по призыву.