Адвокат: Условия в интернате в Прокопьевске - очень жёсткие

Адвокат из Кемеровской области Алексей Мухин, который с 2021 года занимается проблемой ненадлежащих условий в психоневрологическом интернате (ПНИ) региона, высказался об условиях, в которых находятся его пациенты. Заявление прозвучало на фоне гибели девяти пациентов интерната.

В Прокопьевском интернате условия самые жёсткие. Выражается это в том, что пациентов там не лечат, и не выпускают оттуда годами: пациентам даже просто в город за покупками нельзя, сообщил РИА Новости Мухин. Адвокат уточнил, что именно такие условия способствовали распространению инфекции.

Девять постояльцев психоневрологического пансионата умерли в январе. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего парня уточняют.