В Сургуте жестоко избили школьницу

В Сургуте следственные органы начали проверку по факту жестокого обращения с ученицей в школе, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Поводом стала публикация в социальных сетях, где сообщается о противоправных действиях в отношении школьницы. По данным издания, один подросток ударил девочку ногой, а другой бросил в нее рюкзаком. В комментариях к публикации указывается, что это не первый случай агрессии в отношении девочки.

Следственным отделом по Сургуту организована процессуальная проверка по признакам хулиганства и халатности. В ходе проверки правовую оценку получат не только действия подростков, но и действия или бездействие должностных лиц образовательного учреждения, отвечающих за безопасность учеников.