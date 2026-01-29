СМИ: YouTube удалил несколько каналов с контентом, сгенерированным ИИ

YouTube удалил уже несколько каналов, посвященных искусственному интеллекту, в том числе популярные, с миллионами подписчиков и миллиардом просмотров, пишет The Verge.

Ранее гендиректор видеохостинга Нил Мохан заявил, что компания планирует "сократить распространение низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ", путем усовершенствования уже используемой системы борьбы со спамом и кликбейтом.

По данным СМИ, удаленные каналы были весьма разнообразны по тематике. На одном из них (он не удален, но все видео исчезли), судя по описанию, выкладывались ролики с созданными нейросетью кошками. Другой был посвящен укреплению "веры в Иисуса посредством забавных интерактивных викторин".

В прошлом году YouTube объявил о планах по борьбе с "недостоверным" контентом, а позже удалил два канала, которые создавали фейковые трейлеры к фильмам, сгенерированные искусственным интеллектом. Несмотря на принятые меры против контента, сгенерированного ИИ, компания по-прежнему поощряет авторов использовать нейросети при создании роликов.