Тюменский следком изымает у полиции дело об отравлении детей

В Тюменской области следственным управлением СК России инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по факту массового ухудшения состояния здоровья у детей в селе Онохино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



В настоящий момент правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по факту произошедшего.

Для обеспечения всесторонней и объективной правовой оценки инцидента, установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения СУ СК РФ по Тюменской области перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче материалов проверки из органов полиции в региональное следственное управление СК России.

Напомним, в Онохино 116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции. Все они - учащиеся одной школы.

Один ребенок госпитализирован. Остальные 115 школьников лечатся амбулаторно.