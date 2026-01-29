29 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Нижнем Тагиле экс-сотруднице банка вынесли новый приговор за хищение денег у вкладчиков

В Нижнем Тагиле вынесен новый приговор бывшей сотруднице банка за хищение миллионов рублей у вкладчиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых вновь оказалась Марина Захарова. На этот раз ей вменили тайное хищение более 4,6 млн рублей со счетов банка, в том числе у его клиентов.

Как показало расследование, под предлогом рефинансирования консультант получала от клиентов коды подтверждения, и, действуя от их имени в своих интересах, заключала фиктивные кредитные договоры. В некоторых случаях Захарова вносила изменения в контактную информацию вкладчика, меняя его номер телефона на свой.

Марина Захарова в суде(2026)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

"Используя доступ к персональным данным клиентов, обвиняемая незаконно открывала на имя потерпевших банковские счета и выпускала к ним банковские карты, на которые переводила средства со счетов граждан и в дальнейшем обналичивала их в терминалах города", - говорится в материалах дела.

Сегодня, 29 января, Ленинский районный суд Нижнего Тагила по совокупности преступлений назначил Марине Захаровой 3,5 года колонии общего режима. Стоит отметить, что 21 января Захарова уже была осуждена за аналогичные хищения (более 6 млн рублей) к 2 годам колонии.

Теги: Захарова, банк, хищения, суд, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

