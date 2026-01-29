Рядом с Махачкалой сел на мель иранский сухогруз

Иранское судно "Каспиан Шива" село на мель в семи километрах от морского торгового порта Махачкалы - в районе канала сухогрузной гавани. Сухогруз был без груза, у судна есть водотечность – вода из балластного танка (2800 тонн) поступает в трюм, передает "Интерфакс" со ссылкой на республиканский главк МЧС.

В море рядом с местом, где судно село на мель, сейчас сильно штормит. Экипаж пытается откачать воду из трюмов. Для буксировки корабля направлены два буксира "Росморпорта".

Сообщается, что угрозы для экипажа и судна нет.

Накануне в управлении МЧС по Дагестану предупредили об усилении ветра в приморских районах региона до 15-20 м/с.