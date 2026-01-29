Свердловским муниципалитетам выделили 72 миллиона на ликвидацию мест навалов отходов

Свердловские власти выделили 11 муниципалитетам 72 млн рублей на ликвидацию 25 мест навалов отходов потребления и производства. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Денис Паслер.

Среди муниципальных округов, получивших средства: Артемовский, Верхотурский, Каменский, Кировградский, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, Пышминский, Сосьвинский, Тавдинский, а также Новоуральский городской округ.

Глава региона также заявил, что в 2026 году на рекультивацию полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в районе поселка Красный городского округа Верхняя Пышма будет потрачено более 215 млн рублей.

Помимо этого, завершается многолетний процесс подготовки проекта очистки донных отложений в озере Шарташ — источнике питьевой воды для Екатеринбурга. Уже в 2027 году с помощью безопасной для экологии технологии использования геотуб будет очищено 36 га дня и удалено 250 тыс. куб.м. ила. Также будет убрано 3,85 км береговой линии.

Не отказывается регион и от планов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на озере Здохня в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Сейчас проект проходит повторную государственную экологическую экспертизу. При его реализации удастся обезвредить свыше 1 млн куб.м. накопленных донных отложений.