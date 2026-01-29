29 Января 2026
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Процентные ставки по рыночным ипотечным программам для клиентов ВТБ снижены на 3,3%

ВТБ с 28 января снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3%. Это стало возможным благодаря улучшению макроэкономических показателей. По новым условиям минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир (на первичном и вторичном рынках) теперь составляют 19,3% годовых, на рефинансирование кредитов на квартиры - 19,6% годовых.

Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: по семейной и IT-ипотеке - 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах - 2% годовых. По комбинированным ипотечным программам минимальные ставки в ВТБ составляют: от 6,97% годовых в сочетании с «семейной» госпрограммой, от 6,99% годовых - с IT-ипотекой.

«Рынок ипотеки прошел переломную точку, и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие клиенты уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея чёткий план на будущее рефинансирование», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку - всего на 9% ниже уровня предыдущего года. В 2026 году, по прогнозам экспертов ВТБ, объём продаж может вырасти примерно на четверть.

Ранее в рамках улучшения условий розничных кредитов ВТБ пересмотрел процентные ставки по кредитам наличными, снизив их в среднем на 2 п.п. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам банка.

