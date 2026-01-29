Середюк поручил проверить все интернаты в Кузбассе после смерти постояльцев в Прокопьевске

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты в регионе после смерти девяти человек в интернате.

"Поручил проверить все интернаты Кузбасса после трагичной ситуации в Прокопьевске", – сказал глава региона РИА Новости.

Напомним, девять постояльцев психоневрологического пансионата умерли в январе. Ранее минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжелом состоянии.

СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело. Прокуратура Кузбасса взяла расследование под контроль. По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины уточняются.