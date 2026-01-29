На Ямале возбуждено уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемый - житель Тарко-Сале. Сообщается, что в июле 2024 года он разместил в Telegram материалы, которые оправдывали терроризм. Опубликованные сведения оправдывали действия террористической, запрещенной в России организации. Фигуранту предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с ЦПЭ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.