Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти тюменки в больнице

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Тюменской области в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В Тюмени 29-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении. Отмечается, что, со слов родственников, врачи поставили неправильный диагноз, игнорировали жалобы пациентки и на протяжении длительного времени не оказывали медицинскую помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.