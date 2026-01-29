Песков отказался отвечать на вопрос о договоренности по энергоперемирию с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о якобы достигнутых договоренностях между РФ и Украиной по энергетическому перемирию.

"Нет, я не могу прокомментировать", - цитирует его РИА Новости.

Ранее ряд российских военкоров распространил информацию о том, что Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии.

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, намеченный на 1 февраля, пройдет в двустороннем формате без участия представителей США.

Песков уточнил, что предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня.