Песков отказался отвечать на вопрос о договоренности по энергоперемирию с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о якобы достигнутых договоренностях между РФ и Украиной по энергетическому перемирию.
"Нет, я не могу прокомментировать", - цитирует его РИА Новости.
Ранее ряд российских военкоров распространил информацию о том, что Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии.
Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, намеченный на 1 февраля, пройдет в двустороннем формате без участия представителей США.
Песков уточнил, что предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня.