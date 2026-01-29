Бывшая вице-губернатор Краснодарского края отправлена под арест

В Краснодаре суд определился с мерой пресечения для экс-вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, обвиняемой в мошенничестве.

Октябрьский райсуд отправил её под домашний арест до 27 марта 2026 г. Теперь Минькова не вправе выходить за пределы жилого помещения (за исключением прогулок с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00), общаться с фигурантами дела, использовать средства связи и интернет, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Минькова стала фигуранткой дела о мошенничестве в сфере здравоохранения. Речь может идти о здании поликлиники в Краснодаре, которым до этого, по предварительной информации, владела семья экс-чиновницы. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплачивало аренду государство.

Минькова ушла в отставку в октябре 2025 г. по собственному желанию. На посту вице-губернатора она курировала социальную сферу.