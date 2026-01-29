В 20-й пакет пакет санкций ЕС против РФ могут внести меры против "теневого флота"

В новый пакет санкций ЕС против России могут включать меры, направленные на ограничение движения судов так называемого теневого флота. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, продолжается работа, чтобы новый пакет санкционных мер против России "был таким же мощным, как 18-й и 19-й", передает ТАСС.

На прошлой неделе военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море танкер, следовавший из России. Как в своих соцсетях написал президент страны Эммануэль Макрон, подозревается, что судно шло под чужим флагом. Он также отметил, что Франция придерживается выполнения международного законодательства и обеспечения исполнения санкционного режима.