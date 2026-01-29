В Екатеринбурге суд прикрыл кофейню Engels после визита Роспотребнадзора

В Екатеринбурге суд приостановил деятельность кофейни Engels. Это стало итогом визита сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка проводилась в заведении на улице 8 Марта в уральской столице (ООО "Пляж"). В кофейне Engels был сделан отбор проб пищевой продукции, питьевой воды, смывов с объектов внешней среды и дезсредств.

В ходе проверки обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: хранение пищевой продукции без соответствующей маркировки, несоблюдение условий хранения пищевой продукции и уборочного инвентаря.

"На объекте отсутствуют средства измерения в холодильном оборудовании, необходимые журналы, а сотрудники предприятия не соблюдают правила личной гигиены", - заявили в надзорном ведомстве.

В отношении юридического лица ООО "Пляж" составлены протокол об административном нарушении и протокол о временном запрете деятельности. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приостановил работу кофейни на 30 суток.

Напомним, недавно Роспотребнадзор сообщил первые результаты проверки сети кофеен DUO в столице Урала. Там также обнаружились нарушения. В дальнейшем суд приостановил деятельность поставщика DUO на три месяца.