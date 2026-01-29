Более 60% продавцов на маркетплейсах сталкиваются с неправомерными возвратами товаров

Более 60% продавцов на маркетплейсах сталкиваются с недобросовестным поведением покупателей, когда те получают вещь, пользуются ей, а потом оформляют возврат, мол, товар не подошел. Половина таких магазинов – это одежда и обувь, сообщил министр экономического развития России Максим Решентников на парламентских слушаниях на тему легкой промышленности.

"Особенно после Нового года много возвращают, например, костюмы – попользовались и возвращают", - отметил министр.

Он добавил, что так происходит, поскольку закон не предусматривает посредничество ПВЗ и платформ и в этой системе нет невозвратных товаров.

При этом сейчас закон о платформенной экономике обязывает маркетплейсы проверять у продавцов сертификаты и маркировку товаров. Для этого платформы интегрируют с системами десяти ведомств. Платформы будут проверять партнеров через Госуслуги, Росреестр, ЕГРЮЛ и т.д., сообщил Решетников.

Он добавил, что есть проблемы с сертификатами и декларациями при трансграничной торговле, и они касаются не только маркетплейсов. Выяснилось, что в 2025 году предприятия легкой промышленности получили 28 тыс. сертификатов и деклараций соответствия, но около 70% получены не в российских лабораториях, а организациях других стран, входящих в Таможенный ЕАЭС. Предлагается аннулировать признание сертификатов иностранных лабораторий, если выданные ими документы несколько раз окажутся оформленными с нарушениями.